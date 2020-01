FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Adidas haben am Mittwoch das bisherige Rekordhoch von Anfang August 2019 hinter sich gelassen. In der Spitze stieg der Kurs um 1,5 Prozent auf 299,20 Euro. Sie setzen damit die Aufwärtsbewegung vom Dienstag fort. Das Unternehmen hatte am Vortag den Beginn der dritten Tranche eines bis zu einer Milliarde Euro schweren Aktienrückkaufs in diesem Jahr angekündigt.



Umgerechnet auf den aktuellen Aktienkurs umfasse das Kaufprogramm rund 3,4 Millionen Aktien oder 1,7 Prozent des Aktienkapitals, merkte Analyst Volker Bosse von der Baader Bank an. "Das sollte den Aktienkurs stützen, weil es das jährliche Wachstum des Gewinns je Aktie positiv beeinflusst", schrieb der Experte. Ein Großteil der Aktien werde eingezogen./bek/jha/



