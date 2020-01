Varta AG -18.62% THGM (17DIVPFL): Wer lange bei Varta investiert bzw. rechtzeitig im letzten Jahr eingestiegen ist, den interessieren kurzfristige Kurs-Kapriolen wie die heutige Short-Attacke (nach Commerzbank-Abstufung) herzlich wenig und man kann sich entspannt zurück lehnen. Am mittelfristigen Ausblick, sowie nach den jüngsten Fundamentaldaten ändert sich wenig, weil die Geschäft weiterhin gut laufen. Kurzfristige Spekulationen sind ohnehin nur ein "Sturm im Wasserglas". Ob ich heute statt 266% eben 216% vorn liege, ist auf Sicht nicht relevant, was man auch an der starken Gegenbewegung im Bereich der 90er-Kursmarke sieht. Ich habe zwar auch eine Absicherung, jedoch liegt diese erst im Bereich von 80,-. Ohnehin musste man nach dem starken Anstieg 2019 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...