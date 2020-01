Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Wien (pts026/08.01.2020/13:45) - Zu einem beschwingten Neujahrsempfang lud die Nachrichtenagentur pressetext gemeinsam mit den PR-Consultern Temmel, Seywald & Partner am 7. Jänner Freunde, Kunden und Mitarbeiter/innen in den Calea Dinner Club im Wiener Hilton am Stadtpark. Highlights des Abends waren der grandiose US-Soulsänger "Big John" Whitfield und der austro-britische Gesangsstar James Cottriall, beide begleitet vom Jazz-Ensemble Paul Temmel & Friends - für Gäste wie Musiker gleichermaßen ein visuell-akustisches Erlebnis.



Die Agenturgruppe besteht seit 1991 und feiert im kommenden Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. Während sich die Nachrichtenagentur pressetext http://www.pressetext.com mit Geschäftsführer Dr. Franz Temmel verstärkt auf die elektronische Kapitalmarktkommunikation sowie Wirtschafts- und Technologienachrichten aus den Zukunftsbranchen konzentriert, betreuen die PR-Consulter mit Dr. Wilfried Seywald http://www.tsp.at große Unternehmen und Institutionen mit komplexen Fragestellungen in der Öffentlichkeitsarbeit.



Rund 1.500 Kunden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz nehmen die Services der Agenturgruppe in Anspruch, darunter allein 300 börsenotierte Unternehmen. Mehr als 15.000 Journalisten und Kommunikationsprofis sowie alle großen und relevanten Nachrichtennetzwerke in der DACH-Region werden über die Kanäle von pressetext erreicht. In den nächsten Jahren soll das Technologieangebot der Gruppe weiter ausgebaut werden, um die forcierte Digitalisierung von Kunden und Partnern zu unterstützen.



Weitere Fotos zum Download auf Fotodienst: https://fotodienst.pressetext.com/album/3736



(Ende)



Aussender: Temmel, Seywald & Partner Ansprechpartner: Dr. Wilfried Seywald Tel.: +43 1 81140 300 E-Mail: seywald@tsp.at Website: www.tsp.at



Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200108026



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH http://www.pressetext.com - Die inhaltliche Verantwortung für redaktionelle Meldungen (pte) liegt bei pressetext, für Pressemitteilungen (pts) beim jeweiligen Aussender. Weitere Informationen erhalten Sie bei unserem Redaktionsservice unter info@pressetext.com oder Tel. +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJanuary 08, 2020 07:45 ET (12:45 GMT)