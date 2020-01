Heute ist bei unserem Depotpartner http://www.bankdirekt.at Freetrade-Day mit Produkten der RCB. Diesen gibt es jeden zweiten Mittwoch im Monat. An diesen Tagen sind alle außerbörslichen Kauf- und Verkaufsaufträge mit der RCB gratis. Nun: Eigentlich habe ich die ISIN AT0000A0FJ82 im Auge, weil ich den ATX FND mag, aber derzeit halten sich die Börsen trotz durchwachsener News-Lage eigentlich zu gut. Aber möglich, dass ich im Tagesverlauf ein Orderflow-Mail schicken werde, ev. mit Limit. Beim wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 gibt es heute Vormittag keine Änderungen. Bisher ist 2020 nicht viel passiert, wir liegen mit Depot und wikifolio wie der ATX de fakto bei plus minus null, obwohl unser Neuling Do&Co aktuell noch nicht so gut ...

