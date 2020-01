Die Wiener Börse promotet auf ihrer Homepage ein spannendes Buch: "Das Interesse daran, in Startups zu investieren, steigt kontinuierlich. Das Know-how und Do-how fehlt aber meist. Viele fragen sich: In welcher Form soll man in Startups investieren? Was muss dabei alles kaufmännisch, technisch, rechtlich und steuerlich berücksichtigt werden? Worauf ist bei der Auswahl der Startups zu achten? Und wie beendet man ein Startup Investment professionell? Das Praxishandbuch Startup Investing verschaftt einen Ein- und Überblick und unterstützt bereits aktive Startup-Investoren und -Investorinnen in Österreich, Deutschland und der Schweiz beim Portfolioaufbau bzw. -ausbau." Erschienen im Linde Verlag https://www.lindeverlag.at/buch/startup-investing-18355 . (Der ...

