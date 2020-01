Ich habe gehört, dass Palfinger die einzige Aktie aus einem wichtigen Wiener Index ist, die an allen bisher 4 Handelstagen 2020 gestiegen ist, daher suchte ich heute das Palfinger-Headquarter heraus. Alos: Knapp zwei Jahre nach dem Spatenstich im Oktober 2013 feierte Palfinger Ende September 2015 offizielle Eröffnung des neuen Headquarters in Bergheim. In den Neubau wurden rund 25 Millionen Euro investiert, wo 300 Mitarbeiter/innen untergebracht werden. Laut dem Architekten Karl Hobiger war bei dem Gebäude besonders wichtig auf die Flexibilität in den Innenräumen und auf die Unabhängigkeit im Raumgefüge zu achten. Zudem war den Bauherren ein hoher sozialer Standard sehr wichtig. Und so sieht die Österreich-Map mit Palfinger nun aus: Share ...

