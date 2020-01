Die Aktie von Infineon zeigt sich aktuell besonders stark, selbst im schwächelnden Gesamtmarkt vom Anfang dieser Woche konnte sie deutlich zulegen: Von lediglich 20,02 Euro zur Eröffnung am Montag ging es bis Dienstagabend mit Infineon hinauf auf 20,96 Euro. Der Lauf hielt auch am Mittwoch zunächst an, nach dem Mittag standen bereits 21,27 Euro auf dem Kurszettel. Das Wochenplus beläuft sich bei Infineon somit bereits auf mehr als sechs Prozent - und das Technologieunternehmen hat eine weitere große ... (Achim Graf)

