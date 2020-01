Das Zwischenhoch an der Börse bei Nordex war ein kurzes: Nachdem die Papiere des Windturbinenherstellers zuletzt massiv unter Druck geraten waren, ging es am Dienstag seit längerer Zeit mal wieder aufwärts. Vom Schlusskurs am Montag bei 11,65 Euro schnellte die Nordex-Aktie auf bis zu 12,03 Euro nach oben. Bereits zum Börsenschluss am Dienstag allerdings standen nur noch 11,50 Euro auf dem Kurszettel, am Mittwoch ging es bis zum Nachmittag weiter deutlich abwärts. Das kommt einigermaßen überraschend: ... (Achim Graf)

