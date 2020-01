Am 7. August startete die Aktie der Münchener Rückversicherung auf einem Tief bei 209,10 Euro ihren letzten Anstieg. Er bestimmte die folgenden Monate und führte am 27. Dezember bei 268,00 Euro zur Ausbildung des 2019er Jahreshochs. Anschließend setzte eine Konsolidierung ein. Sie vollzieht sich bislang in Form einer leicht abwärtsgerichteten Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau. Das bisherige Korrekturtief wurde am 6. Januar bei 259,50 Euro ausgebildet. Der seitdem vollzogene Anstieg hat die Abwärtstendenz ... (Dr. Bernd Heim)

