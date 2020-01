Die Ballard Power-Aktie hat ihren nach dem Tief vom 10. Dezember gestarteten Anstieg an den ersten Börsentagen des neuen Jahres ausgesprochen dynamisch fortgesetzt. Das am 18. November bei 7,30 US-Dollar ausgebildete 2019er Jahreshoch konnte schnell erreicht werden. Auch die 8,00-US-Dollar-Marke und das im März 2014 bei 8,38 US-Dollar ausgebildete Hoch konnten zügig überwunden werden. In der Spitze stieg der Wert am Dienstag bis auf 8,47 US-Dollar an, ehe Gewinnmitnahmen einsetzten und zum ersten ... (Dr. Bernd Heim)

