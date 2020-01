Die Türkei und Russland vereint das Ziel, den Westen zu schwächen. Die neue Gaspipeline sei ein Zeichen der Kooperation, sagt Präsident Wladimir Putin.

Die Türkei und Russland haben am Mittwoch die Gas-Pipeline Turkish Stream feierlich eröffnet. Sie soll russisches Gas nach Südeuropa transportieren und die Abhängigkeit von der Route durch die Ukraine verringern. Russlands Präsident Wladimir Putin sagte in Istanbul, das Projekt sei ein Zeichen der Kooperation. An den Feierlichkeiten ...

