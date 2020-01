Die Pierer Mobility Gruppe hat konzernweit 280.099 Motorräder unter den Marken KTM und Husqvarner Motorcycles im Geschäftsjahr 2019 abgesetzt und damit das 9. Rekordjahr in Folge abgeliefert. Der Absatz wurde um rund 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert, wie das Unternehmen mitteilt. Durch die im Dezember 2019 erfolgte Zustimmung der Kartellbehörden zum Joint Venture mit Gasgas Motorcycles wird ab 2020 die Gasgas Motorradsparte in Girona, Spanien als dritte Marke in den Konzern integriert. Die Gesellschaft beabsichtigt eine weitere Zulassung ihrer Aktien zum Handel im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, um die Handelsliquidität der Aktien im Euroraum zu erhöhen. Nach dem für das erste Quartal 2020 geplanten Vollzug des Listings im regulierten Markt der ...

