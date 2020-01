OSLO, 6. Januar (WNM) - Der staatliche norwegische Öl- und Gaskonzern Equinor will die Treibhausgasemissionen aus den eigenen Öl- und Gasfeldern in Norwegen im nächsten Jahrzehnt um 40 Prozent reduzieren (https://www.equinor.com/en/news/2020-01-06-climate-ambitions-norway.html). Das Unternehmen kündigte weiters an, die Emissionen aus der Produktion in Norwegen bis 2040 um 70 Prozent und bis 2050 gegen Null zu senken. Das entspricht ungefähr 13 Millionen Tonnen Kohlendioxid pro Jahr. Equinor gibt ...

