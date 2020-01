Die Verbraucherpreise in China legten 2019 um 2,8 Prozent - vor allem wegen der Preise für Schweinefleisch, die sich fast verdoppelten. Das Ziel der Regierung wird trotzdem verfehlt.

Die Afrikanische Schweinepest hat die Inflation in China im vergangenen Jahr stark ansteigen lassen. Die Verbraucherpreise legten 2019 um 2,8 Prozent zu, wie das Statistikamt am Donnerstag in Peking berichtete. Der Anstieg gehe vor allem auf steigende Nahrungsmittelpreise zurück, die im Dezember um 17,4 Prozent zulegt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...