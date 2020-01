Salmonellen in Sprossen, Chemikalien im Fisch und Listerien in der Wurst: 2019 stieg die Zahl der Lebensmittelrückrufe auf ein Rekordhoch. Eine Auswertung zeigt, vor welchen Produkte am häufigsten gewarnt wurde.

Kurz vor dem Jahreswechsel war es wieder soweit: Am 28. Dezember wurde ein französischer Weichkäse zurückgerufen, der bei dem Discounter Lidl verkauft worden war. Der Käse war mit so genannten Vero-Toxin bildende E.coli-Bakterien kontaminiert. Sie können Durchfallerkrankungen auslösen. Tags zuvor war wegen Salmonellenfunden schon ein asiatischer Sprossenmix zurückgerufen worden, der bei Edeka in den Regalen stand. Und Heiligabend war Rewe dran. In einer Charge gehackter Mandeln der Eigenmarke Ja! "können metallische Fremdkörper enthalten sein", warnte die Supermarktkette ihre Kunden und bat um Rückgabe.

Derlei Produktrückrufe kommen inzwischen immer häufiger vor, zeigt eine Auswertung des staatlichen Online-Portals lebensmittelwarnung.de durch das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL). Laut den Daten, die der WirtschaftsWoche vorliegen, wurde über das Portal im vergangenen Jahr insgesamt 236 Mal vor gefährlichen oder unhygienischen Produkten gewarnt - ein neuer Negativrekord. Seit 2013 hat sich die Zahl der Warnhinweise damit mehr als verdreifacht.

Zwar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...