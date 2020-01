Evotec die und Bayer AG erweitern ihre Partnerschaft im Bereich Frauengesundheit im Rahmen einer neuen Multi-Target-Allianz, die zunächst auf fünf Jahre angelegt ist. Ziel ist die Entwicklung mehrerer klinischer Kandidaten für die Behandlung des polyzystischen Ovarialsyndroms ("PCOS"). Evotec erhält eine Vorabzahlung in Höhe von 6,5 Mio. Euro sowie 10 Mio. Euro an Forschungszahlungen über fünf Jahre. Zudem kann Evotec präklinische, klinische und kommerzielle Meilensteinzahlungen in Höhe von insgesamt mehr als 330 Mio. Euro sowie potenzielle Beteiligungen an den Nettoumsätzen bis zum niedrigen zweistelligen Prozentbereich erzielen. Im Rahmen der Vereinbarung tragen beide Unternehmen Zielstrukturen und ein umfassendes Set ...

