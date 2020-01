Zwischen den USA und dem Iran herrscht nun quasi Waffenstillstand. Das lässt die Kurse wieder steigen. Der Dax nimmt nun sein Rekordhoch ins Visier.

Das Thema Golf-Krise ist abgehakt, die Anleger sind wieder in Kauflaune. Der deutsche Leitindex steigt in der ersten Handelsstunde um 1,2 Prozent auf 13.477 Punkten und damit auf ein neues Zwei-Jahres-Hoch. Alle 30 Dax-Werte liegen im Plus.

Bereits die US-Auswahlindizes S&P 500 und Nasdaq markierten nach einer Rede von US-Präsident Donald Trump sogar zwischenzeitlich ein neues Rekordhoch. Nach Explosionen in Bagdad gaben sie einen Teil ihrer Gewinne im späten Geschäft wieder ab.

Auch wenn viele Kommentare nach der Tötung des iranischen Generals Ghasem Soleimani durch einen US-Drohnenangriff am 3. Januar von einem drohenden dritten Weltkrieg sprechen sind die Auswirkungen auf die Finanzmärkte insgesamt überschaubar geblieben.

Lediglich die höheren Preise für Rohöl, was kein Wunder ist, und für Gold spiegeln eine deutlichere Risikoaversion der Marktteilnehmer wider. Beim Euro, den Aktienkursen und der Rendite von Staatsanleihen hat sich nur wenig verändert. Nachdem nun praktisch Waffenstillstand herrscht - Trump verzichtet auf einen Gegenschlag und die Regierung in Teheran plant offenbar ebenfalls keine weiteren Angriffe - steigen die Kurse wieder.

Allerdings hat sich das Anlegerverhalten verändert. Laut der aktuellen Umfrage der Börse Frankfurt haben 22 Prozent der institutionellen Investoren ihre Aktien verkauft, 40 Prozent erwarten nun fallende Kurse.

Für Verhaltensökonom Joachim Goldberg, der die Umfrage auswertet, liegt das aber nicht an der geopolitischen Krise. Die Anlageprofis seien nach dem Reset zum Jahresanfang, was die Performance angeht, einfach vorsichtiger geworden. Goldberg vermutet, dass die aktuellen Pessimisten bei Dax-Notierungen von 12.820 bis 12.850 Punkten wieder kaufen würden.

Denn bei einer Gewöhnung an die geopolitische Krise dürfte die Angst wachsen, eine weitere Aufwärtsbewegung am Aktienmarkt zu verpassen. "Anleger betrachten ...

