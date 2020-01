Unternehmen fürchten demnach schwächelnde Konjunktur und setzen auf regionale Expansion statt auf weltweite Größe: "Chinas gedrosseltes Wachstum, eskalierende Risiken für Handelskriege und der ungelöste Brexit trüben den Appetit für Transaktionen in der Chemieindustrie. In diesem Umfeld sehen Führungskräfte nach den Megadeals der vergangenen Jahre in dem ausbleibendem Weltwirtschaftswachstum das größte Hindernis für Fusionen oder Übernahmen", so Thomas Rings, Chemieexperte und Partner bei der Unternehmensberatung A.T. Kearney.

Anzahl und Volumen gehen zurück

Nach den Megadeals der vergangenen Jahre sind Anzahl und Volumen der Transaktionen unter Chemiefirmen deutlich zurückgegangen, wie der M&A Report 2019 für die Chemieindustrie von A.T. Kearney zeigt. Der Wert der noch ausstehenden Deals ist auf 67 % des Vorjahres abgestürzt, wobei der größte Anteil auf Megadeals wie Bayers Übernahme von Monsanto und die Linde-Praxair-Fusion entfällt. Der Wert der angekündigten Deals hat sich 2018 um 18 % reduziert, während die Anzahl angekündigter Deals um 11 % gesunken ist und damit 10 % unter dem Durchschnitt der vergangenen Jahre liegt.

Der "M&A Chemicals Report ...

Den vollständigen Artikel lesen ...