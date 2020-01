Zwei Mal bereits in der zurückliegenden Woche überschritt die Aktie von TUI die Marke von 11,50 Euro, zweimal kam postwendend der Rücksetzer. Auch am Mittwoch ging es mit den Papieren des Touristikkonzerns weiter abwärts auf schließlich 11,15 Euro zum Börsenschluss - ein Minus von gut zwei Prozent. Auch wenn das Hoch von Ende November, als die TUI-Aktie kurzzeitig mehr als 12,50 Euro wert war, damit wieder ein weite Ferne geraten ist: Wenn schon nicht für seine Anleger, so hat das Unternehmen immerhin ... (Achim Graf)

