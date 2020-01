Aurelius ist an der Börse wenig erfolgreich ins neue Jahr gestartet. Nach einem kurzen Anstieg am ersten Handelstag hat die Aktie der Beteiligungsgesellschaft mittlerweile fast vier Prozent an Wert eingebüßt. Am Mittwoch ging es nach einem Eröffnungskurs von 38,00 Euro mit der Aurelius-Aktie auf 37,16 Euro zurück, im frühen Handel am Donnerstag allerdings setzte eine positive Gegenbewegung ein. Uneingeschränkt positiv ist auch die erste Nachricht von Aurelius im neuen Jahr einzuordnen - und dabei ... (Achim Graf)

