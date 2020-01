Der Anbieter von Steckverbindungssystemen ODU hat Dr. Josef Leitner in die Geschäftsführung berufen. Leitner wird als kaufmännischer Geschäftsführer die Fachbereiche Finanzen, Personal und IT leiten. Den weltweiten Vertrieb, das Marketing und das Portfoliomanagement verantwortet weiterhin Denis Giba. Sprecher der Geschäftsführung ist Dr.-Ing. Kurt Woelfl, der auch den gesamten Technikbereich leitet. Leitner war zuletzt in der Automotive-Branche als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...