Die Börsen sehen nach der Deeskalation zwischen Trump und dem Iran wieder freundlicher aus, allerdings verschärft die USA nun die Sanktionen gegenüber dem Iran. Grosses Thema bleiben die Spekulationen über die Ursache des Boeing-Absturzes, natürlich heute auf allen Tageszeitungen Cover. An der Wiener Börse sind wir aktuell wieder deutlich über 3200 im ATX, Palfinger (derzeit nicht im ATX) bleibt jener Titel, der bisher weisse Weste hat. Also an allen 5 Handelstagen 2020 im Plus. Palfinger ( Akt. Indikation: 30,05 /30,45, -0,82%) Gut: In der deutschen Industrie zeichnet sich ein Ende der jüngsten Schwächephase ab. Im November haben die Betriebe ihre Gesamtproduktion unerwartet stark gesteigert, plus 1,1 Prozent nach erwarteten -0,8 Prozent ....

