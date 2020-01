Ein Österreicher steht an Spitze eines kalifornischen Unternehmens, das mit Hilfe von Wagniskapital seit über 20 Jahren daran arbeitet, Fusionsenergie kommerziell nutzbar zu machen. In diesem Jahrzehnt soll es gelingen.

Vom Vergnügungspark Disneyland in Anaheim, wo sich jährlich 19 Millionen Besucher an Dornröschen-Schloss und Starwars-Landschaften entlang drängeln, ist es nur eine halbe Autostunde nach Foothill Ranch, einem kleinen Ort im Südosten von Los Angeles. Die Landschaft wird hier karger, ist gesäumt von umzäunten Wohnsiedlungen mit genormten Häusern und Gärten mit Swimmingpools. Es geht einen Berg hinauf, in ein Gewerbegebiet hinein, vorbei an einem Möbelhändler, die typischen Bürogebäude und Lagerhallen aus Holz, Stahl und Glas. Nichts deutet darauf hin, dass sich in dem Bürogebäude mit schlichten Firmenlogo TAE Solutions eine Art Disneyland für Nuklearphysiker befindet.

Es gibt hier nur eine Attraktion, aber die kostet etwa 250 Millionen Dollar: ein Versuchsreaktor namens Norman. "Norman" ist ein gänzlich privat finanzierter Fusionsreaktor, die saubere Energiequelle der Zukunft. "Wir gehen da jetzt mal rein", sagt Michl Binderbauer, tippt einen Code ins Schloss und entsichert den Alarm. Binderbauer, gebürtiger Österreicher und CEO von TAE Solutions, trotz seiner grauweißen Haare jungenhaft aussehend, freut sich sichtlich, Norman zeigen zu dürfen. Über 15 Jahre durfte er öffentlich fast gar nichts preisgeben. Sein Unternehmen operierte weitgehend im Geheimen oder im Hightech-Slang im "stealth mode". Eine öffentliche Webseite gibt es erst seit ein paar Jahren.

In der dreistöckigen Halle steht Norman nun, eine dreißig Meter lange und fünf Meter hohe Röhre, die über Batteriepuffer mit Energiestößen, mit einer Leistung von 750 Megawatt auf Temperaturen von 20 Millionen Grad gebracht wird. In ihr Inneres werden Wasserstoff-Protonen geschossen und durch die Hitze in ein Plasma versetzt, das mit einem getrennt erzeugten Plasma aus Bor kollidiert. Dabei entsteht Energie. Die Plasmen stabilisieren sich dabei durch selbst erzeugte Magnetfelder. Im Gegensatz etwa zum Reaktor von Iter in Südfrankreich muss das Magnetfeld so nicht extern erzeugt werden, was Komplexität und Kosten des TAE Reaktors verringert.

Aber das eigentlich Bahnbrechende ist, dass im Gegensatz zu Tritium-Reaktoren radioaktives Material weder entsteht noch verwendet wird. "Das ist saubere Kernenergie", erklärt Binderbauer. Der Nachteil - oder, wie die Amerikaner sagen, die Herausforderung ...

