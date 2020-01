Die britische Notenbank könnte auf eine lockerere Geldpolitik umschwenken. Der scheidende Chef stellt eine relativ schnelle Reaktion in Aussicht.

Die britische Notenbank stimmt die Investoren auf die Möglichkeit einer Zinssenkung im Brexit-Jahr 2020 ein. Auf einer Konferenz der Bank of England (BoE) stellte deren scheidende Chef Mark Carney am Donnerstag eine "relativ schnelle" Reaktion der Währungshüter in Aussicht, falls sich eine anhaltende Schwäche der Wirtschaft abzeichnen sollte.

Zugleich verwies Carney auf den relativ begrenzten Spielraum beim Leitzins, der derzeit bei 0,75 Prozent liegt. Doch hat die Notenbank laut Carney noch mehr Munition, um gegen einen Abschwung zu kämpfen: Er rechnet dazu neben dem klassischen zinspolitischen Arsenal auch etwaige Wertpapierkäufe in großem Stil mit ein, was insgesamt der Feuerkraft einer Zinssenkung um 2,5 Prozentpunkte ...

