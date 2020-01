Erneut wurde Karl Knauer mit dem World Star Award geehrt. Die internationale Fachjury zeichnete den Verpackungsspezialisten aus dem Schwarzwald in der Kategorie "Luxury" für die leuchtende Kosmetik-Verpackung der Anti-Aging-Pflegeserie "Treasures of Youth" von Elline Switzerland aus. Elline wurde im Jahr 2019 bereits mit dem Pure Beauty Global Award und dem Display Super Star Award ausgezeichnet. Jetzt folgte der World Star Award 2020. (Bild: Karl Knauer) Das Verpackungskonzept für den Schweizer Hersteller für Luxuskosmetik setzt in beispielhafter Weise den Markennamen "Elline", also "die Leuchtende", ...

