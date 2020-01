Die an der Wiener Börse gelistete NET New Energy Technologies AG erhöht das Kapital. Der Vorstand habe beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit 4.026.442 um bis zu 50.000 Euro auf bis zu 4.076.442 Euro durch Ausgabe von bis zu 50.000 auf Inhaber lautende Stückaktien zu einem Bezugspreis von 2,00 Euro pro Aktie, zu erhöhen, teilt die Gesellschaft mit. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen, die Kapitalerhöhung soll im Wege einer prospektfreien Privatplatzierung zeitnah an wenige handverlesene private und institutionelle Investoren platziert werden. (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 09.01.)

Den vollständigen Artikel lesen ...