Die Börse in Teheran zeigt sich ziemlich unbeeindruckt von der Krise im Mittleren Osten. Was den exotischen Aktienmarkt ausmacht.

Teherans Börse ist ein Rebell in der Finanzwelt. Während die USA dem Iran mit Sanktionen Ketten anlegen und der Wirtschaft des Landes so nachhaltig schaden, steigen die Kurse wider Erwarten weiter, der Wert des iranischen Leitindexes verdoppelt sich gar in der heimischen Währung Rial. An jeder anderen Börse bräche Verzweiflung aus. Den Optimismus der iranischen Anleger jedoch scheint nichts nachhaltig trüben zu können. Es ist ein Markt für Zocker aus aller Welt.

Besser als der Dax

Die Börse in Teheran scheint gegen alles gefeit: ob gegen die Trennung langjähriger Großkunden, die bis zu Trumps Verbot Rohöl aus dem Iran bezogen. Oder den Abschied von namhaften Unternehmen wie Siemens, Peugeot oder Total, die sich lieber zu früh als zu spät aus dem Iran zurückzogen, bevor die US-Sanktionen auch ihr Geschäft nach unten ziehen. Aller Widrigkeiten zum Trotz ist der iranische Leitindex Tedpix (Teheran Dividend & Price Index), der alle gut 300 an der Börse Teheran gelisteten Unternehmen ...

