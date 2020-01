Für die Aktie von Evotec gibt es in diesen Tagen kein Halten mehr. Nun kam es an den Börsen zu einer weiteren Bewegung um annähernd 4 % plus. Das Unternehmen hat eine erweiterte Kooperation mit Bayer angekündigt. Dieser "Bayer-Hammer" kann in den kommenden Jahren neue Umsätze in Millionenhöhe erzeugen. Erst vor wenigen Wochen hatte Evotec eine neue Meilensteinzahlung von Sanofi empfangen. Die wirtschaftlichen Aussichten sind demnach bestens. Der Kurs ist auf dem Weg, die nächsten Hürden zu meistern. ... (Frank Holbaum)

