Die Börsenampeln im Deutschen Aktienindex sind heute mit einem neuen Jahreshoch aus charttechnischer Sicht noch ein wenig grüner geworden. Das Allzeithoch ist nun in Reichweite. Die Lokomotive, von welcher die Frankfurter Börse als Anhänger nach oben gezogen wird, heißt Wall Street. So ein Umkehrtag wie gestern erzwingt oft Positionsanpassungen und kann weitere Kursgewinne auslösen. Der Bullenmarkt in New York paralysiert derzeit die Pessimisten. Auch zwischen China und den USA herrscht gute Stimmung. ...

