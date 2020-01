Die Papiere des Nahrungsmittelherstellers sind an der Börse begehrt - auch dank des Umbauprogramms von Konzernchef Schneider. Doch der ist noch nicht am Ziel.

Fertigprodukte von Maggi, Pizza von Wagner oder Wasser von Vittel: Es dürfte in Deutschland kaum einen Haushalt geben, in dem sich nicht mindestens ein Produkt von Nestlé findet. Was für die Küche gilt, gilt auch für viele Aktienfonds: Die Papiere des Schweizer Nahrungsmittelkonzerns zählen zu den Evergreens an der Börse.

Nestlé wird für seine Dividendenpolitik geschätzt, und getreu dem Motto "Gegessen wird immer" gelten die Anteilsscheine des Schweizer Konzerns als eine Art Krisenversicherung.

Das bedeutet aber nicht, dass in der Konzernzentrale am Genfer See deshalb Langeweile aufkommen würde. Der deutsche Konzernchef Ulf Mark Schneider hat dem Nahrungsmittelriesen seit seinem Antritt vor drei Jahren eine Fitnesskur verordnet. Bei Börsianern kommt das gut an. So empfehlen die meisten Analysten die Papiere des Konzerns zum Kaufen oder Halten. Doch Kritiker warnen: Verglichen mit der Konkurrenz seien Nestlé-Papiere zu teuer.

Mit seinen mehr als 300.000 Mitarbeitern machte das Unternehmen in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres einen Umsatz von 68,4 Milliarden Franken. Die Bilanz für das Gesamtjahr ziehen die Schweizer am 13 Februar. Firmenchef Schneider will bis 2020 ein organisches Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich erreichen.

Doch trotz diverser Umbauten ist es bis dahin noch ein Stück. Das organische Wachstum lag in den ersten drei Quartalen des vergangenen Jahres bei 3,7 Prozent.

Hoffnung auf Geschäfte mit Wasser

Die Hoffnungen von Nestlé ruhen besonders auf Kaffee, Tiernahrung, Babykost und Wasser. Weniger aussichtsreiche Aktivitäten werden ausgegliedert oder gleich ganz verkauft. Seit Schneiders Antritt trennte sich Nestlé vom US-Süßwarengeschäft, das amerikanische Eiscreme-Geschäft wurde in ein Joint-Venture ausgelagert. In Deutschland geht die Mehrheit an der Wurstmarke Herta an den spanischen Lebensmittelkonzern Casa Tarradellas.

Doch die Schweizer üben sich nicht nur im Portfoliomanagement, sondern modeln auch die eigenen Strukturen um. Die besondere Aufmerksamkeit des Managements gilt derzeit dem Wassergeschäft, das dem Konzern immer ...

