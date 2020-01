Der Streit um den Umgang des Landgerichts Stuttgart mit Diesel-Klagen von Volkswagen- und Daimler-Kunden spitzt sich weiter zu. Mehrere Klägerkanzleien werfen dem Gericht vor, nicht unabhängig zu sein.

Mehrere große Rechtsanwaltskanzleien, die in Diesel-Verfahren Daimler-Kunden vertreten, beklagen angeblich skandalöse Zustände am Landgericht Stuttgart. Die Berliner Kanzlei Gansel beschwerte sich im Dezember in Briefen an das gesamte Präsidium des Gerichts über einen "justiziellen Skandal in ihrem Hause". Auch nach Ansicht des Anlegeranwalts Andreas Tilp aus Kirchentellinsfurt "häufen sich die Merkwürdigkeiten am Landgericht Stuttgart". Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer aus Lahr warnt den baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann in einem Schreiben vom 13. Dezember: "Dem Landgericht Stuttgart droht ein Justizskandal." Die Münchner Kanzlei KAP erhebt ähnliche Vorwürfe und hat einen Befangenheitsantrag gegen einen Stuttgarter Richter gestellt. Die Schreiben liegen der WirtschaftsWoche vor.

Mit den drastischen Vorwürfen gegen das Gericht erreicht die dortige Auseinandersetzung um den Umgang mit Dieselskandal-Klagen einen neuen Höhepunkt. Das Gericht hatte im vergangenen Jahr den Richter Fabian Richter-Reuschle für befangen erklärt, da seine Frau wegen eines manipulierten Fahrzeugs aus dem VW-Konzern Schadenersatz vor Gericht verlangt. Da Richter Reuschle als kritisch gegenüber den Autokonzernen gilt, hatte die Entscheidung des Gerichts für Empörung bei Anwälten von klagenden VW- und Daimler-Kunden gesorgt.

Mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...