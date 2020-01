Ein Kompromissvorschlag könnte Nordirland bald zu einer neuen Regierung verhelfen. Die protestantische DUP und die katholische Sinn Fein-Partei prüfen nun den Vorschlag.

Die Regierungen in London und Dublin haben am Donnerstag einen Kompromissvorschlag für die Wiederbelebung der nordirischen Regionalverwaltung vorgelegt. Das Regionalparlament und die Regierung in dem britischen Landesteil liegen seit rund drei Jahren auf Eis, weil die protestantisch-loyalistische DUP und die katholisch-republikanische Sinn Fein keine Koalition zustande bringen. Nur wenn sich die jeweils größten Parteien aus beiden konfessionellen Lagern zusammenraufen, kann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...