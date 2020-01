Die Synnex Corporation (ISIN: US87162W1009, NYSE: SNX) zahlt eine Quartalsdividende von 0,40 US-Dollar je Aktie aus, wie am Donnerstag berichtet wurde. Dies ist eine Anhebung um 2,5 Cents bzw. knapp 6,70 Prozent. Die Ausschüttung erfolgt am 31. Januar 2020 (Record date: 24. Januar 2020). Insgesamt schüttet der IT-Konzern aus Fremont, Kalifornien, auf das Jahr gerechnet 1,60 US-Dollar an seine Aktionäre ...

