Ein Krieg zwischen den USA und dem Iran wird unwahrscheinlicher. Das treibt die Börsen in den USA zu neuen Höchstständen. Der Dax könnte sein Plus weiter ausbauen.

Im Konflikt zwischen den USA und dem Iran stehen die Zeichen weiter auf Deeskalation. Eine Rede des US-Präsidenten in der erklärte, dass Militär nicht gegen den Iran einsetzen zu wollen wirkte sich auch positiv auf die Märkte aus: Die Wall Street erreichte am Donnerstag neue Rekordhochs und auch der deutsche Leitindex ging mit einem Plus von 1,3 Prozent und 13.495 Zählern aus dem Handel.

Das Tageshoch lag am Donnerstag bei 13.521 Zählern und damit nur noch 76 Punkte unterhalb der Rekordmarke von Anfang 2018. Vorbörslich notierte der Dax am Freitag 30 Zähler im Plus. Für Erleichterung sorgten Signale beider Seiten, auf eine militärische Eskalation zu verzichten. Investoren begrüßten auch die Ankündigung des chinesischen Handelsministeriums, dass Vize-Ministerpräsident Liu He kommende Woche den ersten Teil eines Handelsabkommens mit den USA unterzeichnen werde.

Über die Lage im Nahen Osten beraten an diesem Freitagnachmittag die EU-Außenminister. Anleger dürften sich auch für die neuen Absatzzahlen von BMW interessieren.

1 - Vorgabe aus den USA

In den Konflikten der USA mit dem Iran und mit China zeichnet sich Entspannung ab: Nach der Deeskalation im Nahost-Konflikt steigt die Wall Street auf neue Rekordstände: Der Dow-Jones-Index der Standardwerte kratzt am Donnerstag sogar an der 29.000-Punkte-Marke: Er schloss 0,7 Prozent höher auf 28.957 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,8 Prozent auf 9203 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,7 Prozent auf 3275 Punkte zu. Bei ...

