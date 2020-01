American Water profitiert vom Anstieg der Wassergebühren, Immobilienvermittler Redfin drückt die Maklerprovision und ProSieben lockt mit zweistelligem Wachstum. Aktien, Anleihen und Fonds für die private Geldanlage.

Aktientipp 1: American Water - Unerschöpfliche Geldquelle

Jedes Jahr gehen 76 Milliarden Hektoliter in den Trinkwasserleitungen der USA verloren. 34 Milliarden Hektoliter Abwasser gelangen ungeklärt in Flüsse, Seen oder ins Meer. Der US-Ingenieurverband ASCE stuft die amerikanischen Trinkwasser- und Abwassersysteme als ziemlich renovierungsbedürftig ein. Durch Wetterextreme wie Hochwasser oder Dürreperioden steigen die Anforderungen an die Wasserinfrastruktur zusätzlich.

Langfristiger Gewinner dieser Entwicklung ist American Water Works (AM Water), mit 14 Millionen Kunden und 80.000 Kilometer Leitungen der größte börsennotierte Wasserversorger der USA. Weil die Versorgung mit Trinkwasser für immer mehr Menschen lebenswichtig ist, können die Regulierungsbehörden gar nicht anders, als die Wassergebühren schrittweise anzuheben. Bisher zahlt der Durchschnittskunde von AM pro Gallone Trinkwasser (3,79 Liter) weniger als einen Dollarcent. Auf Dauer besteht also reichlich Luft für Erhöhungen. Aus der Tarifhöhe ergibt sich für AM dann der Spielraum für Investitionen und Zukäufe. Der Gewinn legt zu, weil AM durch den Einsatz neuer Techniken (Algorithmen, künstliche Intelligenz) und eine clevere Übernahmepolitik die Kosten für Betrieb und Erhaltung seiner Wassersysteme senken kann. Unterm Strich erzielt AM seit zehn Jahren steigende Gewinne und derzeit 18 Prozent Nettomarge (Reingewinn vom Umsatz). Langfristige Verträge machen das Geschäft planbar. Zu den wichtigsten Kunden zählt das US-Militär. Für die renommierte Offiziersschmiede West Point etwa hat AM Wasserverträge für die nächsten 50 Jahre.

Aktientipp 2: Redfin - Künstliche Intelligenz spart Maklerkosten

Nahezu keine Branche kann sich lossagen von der digitalen Revolution. Diese wird vor allem angetrieben von jungen Wachstumsunternehmen. Für bedeutende Veränderungen in der Maklerbranche in den USA sorgt Redfin. Das 2006 von Softwareingenieuren gegründete Unternehmen betreibt die meistbesuchte Immobilienplattform des Landes. Die bietet eine Vielzahl von Onlinetools, darunter etwa eine automatisierte Immobilienbewertung mit der geringsten Fehlerrate der Branche. Auf der Plattform können Verkaufswillige ihre Immobilien einstellen und potenzielle Käufer ihre Wunschimmobilie suchen. Das Besondere an Redfins Geschäftsmodell: Das Unternehmen beschäftigt landesweit vor Ort eigene Makler. Die Technologie erhöht deren Effizienz und steigert die Zufriedenheit der Kunden. Und das spart Käufern und Verkäufern eine Menge Geld bei Abschluss eines Geschäfts. Ein Beispiel: Beauftragen Käufer und Verkäufer jeweils einen eigenen Makler, gehen beim Verkauf eines 650.000 Dollar teuren Hauses in Kalifornien zwischen fünf und sechs Prozent des Kaufpreises für Provisionen drauf. Über Redfin reduziert sich die Provision auf 2,0 bis 2,5 Prozent. Die Ersparnis: Zwischen 19.500 und 22.750 Dollar.

Ein Argument, das zieht. Abzulesen auch an den Wachstumsraten von zuletzt 70 Prozent im dritten Quartal 2019. In diesem Jahr sollte die Umsatzmilliarde erreicht werden. Noch arbeitet Redfin nicht rentabel. Doch das Geschäftsmodell ist ab einer gewissen Größe gut skalierbar. Die Maklerbranche in den USA kassiert schätzungsweise 80 Milliarden Dollar Provision pro Jahr.

Aktientipp 3: ProSiebenSat.1 Media - Der Preis ist heiß

Als der Medienkonzern Mediaset im Frühjahr mit 9,6 Prozent beim Fernsehunternehmen ProSiebenSat.1 einstieg, sagten die Italiener, sie wollten diesen Anteil nicht weiter erhöhen. Wenige Monate später, im November, stockte Mediaset auf 15,1 Prozent auf. Mediaset baut damit sein europäisches Geschäft weiter aus, vor allem gegen die ...

