Die aktuell längste Serie: Merck KGaA mit 7 Tagen Plus in Folge (Performance: 6.89%) - die längste Serie dieses Jahr: Roche Holding 5 Tage (Performance: 2.15%). Tagesgewinner war am Donnerstag Aixtron mit 6,09% auf 9,66 (216% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 8,23%) vor ADVA Optical Networking mit 4,07% auf 8,43 (167% Vol.; 1W 1,69%) und Lufthansa mit 3,99% auf 16,16 (118% Vol.; 1W -3,12%). Die Tagesverlierer: K+S mit -4,09% auf 10,44 (185% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -6,79%), Manz mit -2,72% auf 21,45 (90% Vol.; 1W -2,28%), Slack mit -2,52% auf 23,17 (120% Vol.; 1W 0,65%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Alibaba Group Holding (5830,1 Mio.), Nestlé (1642,04) und Berkshire Hathaway (1599,51) ....

