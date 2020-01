Die aktuell längste Serie: LEG Immobilien mit 6 Tagen Plus in Folge (Performance: 3.17%) - die längste Serie dieses Jahr: LEG Immobilien 6 Tage (Performance: 3.17%). Tagesgewinner war am Donnerstag GlaxoSmithKline mit 19,36% auf 23,27 (295% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 11,07%) vor Aurora Cannabis mit 6,90% auf 1,86 (88% Vol.; 1W -7,92%) und paragon mit 6,85% auf 18,72 (84% Vol.; 1W 8,33%). Die Tagesverlierer: Mologen mit -18,04% auf 0,13 (31% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 30,00%), Acuity Brands mit -13,76% auf 123,42 (311% Vol.; 1W -11,60%), Klondike Gold mit -8,33% auf 0,18 (0% Vol.; 1W -6,38%)Die höchsten Tagesumsätze hatten McDonalds (2489,76 Mio.), Wells Fargo (2195,48) und Snapchat (2180,35) ....

Den vollständigen Artikel lesen ...