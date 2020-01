Sehr geehrte Leserinnen und Leser, der Jahreswechsel verlief nicht nur an den Aktienmärkten turbulent. Auch die Rohstoffe verzeichneten massive Schwankungen. In den letzten Tagen war viel los an den Märkten - die jüngste Entwicklung im Nahen Osten hat die Notierungen ordentlich durchgeschüttelt. Die geopolitischen Unsicherheiten hatten zu einem regelrechten Run auf Gold geführt. Erst die Deeskalationssignale am gestrigen Tag sorgten für Entspannung. Sichere Häfen (zwischenzeitlich) stark gesucht ...

