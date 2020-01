Wie bereits in den Tagen davor waren gestern vor allem Financials Emittenten am EUR Primärmarkt aktiv. Jene Emission mit der höchsten Nachfrage im Financials Segment war die AT1 Anleihe der Banco Santander SA (PNC6), die bei einem platzierten Volumen von EUR 1,5 Mrd. ein Orderbuch von EUR 10 Mrd. aufwies. Demzufolge wurde im Emissionsprozess die Rendite merklich um 37,5 BP auf 4,375 % reduziert. Im Non-Financials IG Segment war es die EUR 700 Mio. grüne Anleihe von Red Electrica Financiaciones, die mit einem Ratio von 6,8x deutlich überzeichnet war. Auch hier wurde im Laufe der Platzierung die anfängliche Preisindikation deutlich (27 BP) auf final MS+43 BP (8,5J) reduziert. In der Dealpipeline für heute ...

