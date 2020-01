An Europas Börsen haben sich die Anleger am Donnerstag weiter vom Schrecken der jüngsten geopolitischen Verwerfungen zwischen den USA und dem Iran erholt. Der Leitindex Eurostoxx 50 konnte um 0,6% zulegen und den höchsten Stand seit April 2015 erreichen, der CAC 40 war mit einem Plus von 0,2% nicht ganz so stark, der Dax war mit einem Zuwachs von 1,3% der stärkste der großen Indices und in London kam es zu einer 0,3% höheren Schlussnotierung für den FTSE 100. Mit Blick auf die einzelnen Wirtschaftssektoren lief es vor allem für Tech-Werte gut, der entsprechende Branchenindex konnte 1,3% dazugewinnen, Verluste gab es hingegen bei den Rohstoffwerten, hier schloss der Index mit einem Abschlag von 1,0%. Bei adidas ging die Rekordjagd weiter, auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...