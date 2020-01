Die Schweizer Bank will Nathalie Rachou und Mark Hughes in den Verwaltungsrat berufen. Beide bringen viele Jahr Erfahrung aus anderen Großbanken mit.

Die UBS besetzt zwei Verwaltungsratsposten neu. Die Schweizer Großbank schlägt der Generalversammlung vom 29. April Nathalie Rachou und Mark Hughes zur Wahl in das Aufsichtsgremium vor, wie das Institut am Freitag in einer Mitteilung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...