Der Aufschwung am Aktienmarkt dürfte auch am letzten Handelstag der Woche weitergehen. Die Entspannung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran könnte dem DAX +1,31% am Freitag sogar zu einem neuen Rekordhoch verhelfen. Vor Börsenstart wurde der deutsche Leitindex bei 13.526 Punkte taxiert und damit 0,3 Prozent im Plus.Der bisherige Kursrekord bei 13.596 Zählern wurde im Verlauf des 23. Januar 2018 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...