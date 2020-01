Sowohl die Iran-Krise als auch der Handelsstreit zwischen den USA und China entspannen sich. Der Dax startet mit Gewinnen, RWE legt fünf Prozent zu.

Zum Handelsstart hat der deutsche Leitindex die Marke von 13.500 Zählern übersprungen und ist auf 13.515 Punkte gestiegen, ein Plus von knapp 0,2 Prozent. Damit nimmt der Dax den Rekordstand von 13.597 Punkten aus dem Januar 2018 ins Visier. Die Grenze von 13.500 Punkten hatte der Dax auch am Donnerstag bereits kurzzeitig übertroffen, ging dann aber mit 13.495 Zählern aus dem Handel, einem Plus von 1,3 Prozent. Das Tageshoch lag bei 13.521 Zählern.

Ein Grund für die Kauflaune der Anleger war eine Entspannung in der Nahost-Krise.Und auch heute werden Anleger auf den Konflikt zwischen den USA und dem Iran schauen, in dem die Zeichen auf Entspannung stehen. Der Einfluss auf die Finanzmärkte war jedoch bisher eher überschaubar, größere Einbrüche hat es nicht gegeben. Die Deeskalation scheint den Markt hingegen anzuschieben. Die Wall Street konnte am Donnerstag einige Rekordstände verzeichnen, wichtige Indizes schlossen mit Gewinnen nahe einem Prozent.

Grund für Optimismus liefert auch der gestern bekannt gegebene Termin für die Unterzeichnung eines ersten Teilabkommens zwischen den USA und China: Der chinesische Vizeministerpräsident Liu He soll dafür kommende Woche in die USA reisen. Anschließend soll es eine zweite Runde Gespräche über ein umfassendes Handelsabkommen geben.

Am Nachmittag werden außerdem neue Arbeitsmarktdaten aus den USA erwartet. Experten gehen davon aus, dass im Dezember weniger neue Stellen

