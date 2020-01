Der BTGA - Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V. hat in Kooperation mit der Frankfurt School of Finance & Management diesen einjährigen Zertifikatsstudiengang für die Branche ins Leben gerufen. Dozenten der Frankfurt School und Branchenexperten vermitteln den Teilnehmerinnen und Teilnehmern das erforderliche fachliche Wissen, um sich den wachsenden Anforderungen in den Bauprozessen stellen zu können. Darüber hinaus lernen sie, ihre Führungsqualitäten zu entwickeln und zu stärken.

Das von BTGA und Frankfurt School gemeinsam erarbeitete Konzept umfasst acht Module an 25 Seminartagen. Zu den behandelten Themenbereichen ...

