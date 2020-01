Call auf Micron: 43 Prozent Chance von Harald Zwick - 10.01.2020, 08:30 Uhr Die Preise von DRAM Speicherbausteinen entstehen in einem Oligopol, was zu einer gewissen Preismacht der teilnehmenden Firmen beiträgt. Ein Marktteilnehmer davon ist Micron Technology. Das schwierige Jahr 2019 ist abgehakt und es wird in die Zukunft geschaut. Der Fokus richtet sich wieder auf die sich intensivierende Digitalisierung und die daraus folgenden Chancen für Speicherbausteine der Marke Micron. Das Geschäft mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...