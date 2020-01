Was war das für ein schlechter Start in die Woche für Evotec. Von zuletzt deutlich über 23 Euro stürzten die Papiere des Wirtstoffforschungsunternehmens auf 21,45 Euro geradezu ab. Doch dann kam es zum fulminanten Comeback für Evotec, die gemeldete Zahlung von Bristol-Myers Squibb in Höhe von sechs Millionen US-Dollar für zusätzliche Zelllinien in der seit 2016 bestehenden Partnerschaft von Evotec und Celgene machten es möglich. Und das war lange noch nicht alles: Am Freitag im frühen Handel kratzte ... (Achim Graf)

