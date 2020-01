Der DAX knüpft an seine starke Vortages-Performance an und nähert sich weiter dem bisherigen Rekordhoch. Bereits zur Eröffnung startete der deutsche Leitindex mit 15.533 Punkten deutlich höher, es fehlten nur noch knapp 70 Punkte bis zum neuen Allzeithoch. Bislang kann der DAX dieses Niveau verteidigen und liegt zum Mittag mit 15.530 Punkten 0,3 Prozent im Plus. Eröffnen die US-Börsen heute deutlich höher, könnte das nochmal Schub für einen neuen Anlauf Richtung 13.600 Punkte geben...

