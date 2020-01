Wir haben 3BG Generali KAG-Geschäftsführer Alois Wögerbauer um seine aktuelle Einschätzung zum Markt gebeten ... Sie haben wieder ihre bereits traditionsreichen Leitplanken für das neue Jahr veröffentlicht. Darin sind Sie weiter optimistisch für den heimischen Aktienmarkt. Was im Speziellen nährt Ihren Optimismus?Alois Wögerbauer: Nimmt man die aktuellen Dividenden- und Gewinnerwartungen für 2020 so reden wir von einem KGV im Bereich von gut 11 und einer Dividendenrendite von im Schnitt 3,8 %. Das ist vor allem auch angesichts der fehlenden Alternativen am Zinsmarkt attraktiv. Im Schnitt der letzten 15 Jahre war Wien etwa 15 % billiger als das europäische Umfeld - auch erklärbar durch die tiefere Liquidität. Derzeit ...

