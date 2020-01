Fleischersatzprodukte sind gefragt, die Supermärkte haben ihre Palette an vegetarischen oder veganen Lebensmitteln deutlich ausgebaut. Der vom Klimaschutz begünstigte Hype ist auch für Anleger interessant.

Wie die meisten großen Trends kommt auch der zu pflanzlichen Alternativen zu Steak, Burger und Bratwurst aus den USA. Zwar gibt es auch in Deutschland schon seit vielen Jahren vegetarisch lebende Menschen. So richtig Fahrt aufgenommen hat die Welle aber erst durch Impulse aus Übersee und den wachsenden Wunsch der Verbraucher nach mehr Klimaschutz. Hierzulande leben heute bereits etwa 6,1 Millionen Vegetarier und 950.000 Veganer, die sich komplett fleischlos ernähren.

Doch die Zielgruppe für Fleischersatzprodukte ist noch viel größer: Die Marktforschung hat ein hohes Potenzial von sogenannten Flexitariern ausgemacht. Dieser Begriff für Teilzeitvegetarier stammt aus den USA. In Deutschland gibt es nach einer im Auftrag des Vegetarierbundes Deutschland (VEBU) durchgeführten Forsa-Studie rund 42 Millionen Menschen, die zumindest zeitweilig fleischlos leben. Weil die Hersteller der Pflanzen-Burger betonen, im Vergleich zur Massentierhaltung erheblich weniger Energie, Land und Wasser zu benötigen, verheißen sie zudem auch Nicht-Vegetariern einen Beitrag zum Klimaschutz.

Für Anleger ist der Wachstumsmarkt vielversprechend. Wenn nur ein Teil der 21 Milliarden Euro, die die Deutschen jährlich für Fleisch- und Wurstwaren ausgeben, in den Kauf der fleischlosen Alternativen abwandern würde, winken Milliardenumsätze.

Hohe Gewinnmargen im Boommarkt

Allerdings gibt es bislang in Deutschland keine börsennotierten Unternehmen, die Fleischersatzprodukte vertreiben und in deren Aktien Anleger investieren könnten. Leider sind auch die Fleisch- und Wurstproduzenten an, die auf ein vegetarisches Sortiment setzen, nur selten an der Börse vertreten. Beispielsweise der Hersteller Rügenwalder Mühle, der bereits 35 bis 38 Prozent seines Umsatzes mit Fleischersatzprodukten macht. Das Unternehmen profitiert davon, dass etwa die Veggie-Wurst des Unternehmens aus etwa 70 Prozent Eiklar gefertigt wird. Das schreckt zwar Veganer ab, hält aber Produktionskosten in Schach. Trotzdem sind fleischlose Produkte der Rügenwalder Mühle etwa 30 Prozent teurer als herkömmliche Wurstwaren.

Die Tatsache, dass Verbraucher die höheren Preise akzeptieren, spricht dafür, dass ...

