Es war am 18. November des Vorjahres, als die Aktie von PowerCell Sweden kurzzeitig 15,40 Euro erreichte, bevor es zu einer deutlichen Korrektur kam: Auf bis zu 13,28 Euro rutschten die Papiere des Brennstoffzellen-Spezialisten bis Anfang Dezember ab, dann kam der Turnaround - und was für einer: Zum Jahreswechsel standen bei PowerCell bereits 16,28 Euro auf dem Kurszettel, seitdem geht es munter aufwärts. Am Freitag überwand die Aktie erstmals die Marke von 18 Euro, ein neues Allzeithoch. Das Sensationelle: ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...